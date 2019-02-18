В Челябинске ребенок, выйдя из маршрутки, чуть не оказался у нее под колесами

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-18T06:30:27+03:00

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Эту поездку в маршрутном такси №40 женщина с четырехлетним сыном не забудут долго. Инцидент произошел в Челябинске на остановке «8-й микрорайон». Ребенок, выходя из маршрутки, ступил на лед, и стал падать. В это время его мама, еще находясь на ступеньке, пытается удержать его за руку...

— Тут дверь начинает закрываться, и маршрутка трогается. Ребенок медленно начинает съезжать к колесам... Как я орала! Слышал, наверно, весь микрорайон. А если бы маршрутка сразу рванула, как они это любят?! Ребенок тоже сильно испугался, что меня прижало дверью, заплакал. А водитель даже не остановился. Выпустил меня и дальше поехал, — рассказала подписчица группы «Типичный Челябинск» в ВК.

Как сообщают в группе, инцидентов заинтересовалась полиция. Водителя и предприятие, где он работает, ожидает проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU