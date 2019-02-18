Суровый лайфхак»: житель Челябинска выгуливает собаку через окно на первом этаже

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-18T06:52:35+03:00

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Челябинец додумался выгуливать своего питомца, спуская его на поводке под окно на первом этаже. Пес гуляет на улице, а хозяин сидит в теплой квартире. Нетипичный выгул хвостатого сфотографировали соседи и выложили в соцсети.

— «Обычная» прогулка собаки на поводке (его еле видно, но он есть) с 1-го этажа: пес гуляет, хозяин в квартире, — написала автор фото Криситина.

Находчивость собачника повеселила горожан. Некоторые даже взяли «лайфхак» на вооружение.

— Да он чертов гений! — пишут пользователи.

Но другие челябинцы посчитали такую прогулку издевательством над животным.

— А обратно он ее «заводит», видимо, тоже на поводке. Капец, пока собака домой «зайдет» у нее вся жизнь перед глазами пронесется, и так каждый день, — высказалась Наталья.

— Это издевательство над собакой и можно травмировать шейный позвонки если она на ошейнике, а не на шлейке, — возмутилась Ольга.

Некоторые комментаторы усомнились, что собаку действительно выгуливают. Аргументировали они это тем, что окно закрыто и хозяина совсем не видно.

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ИСТОЧНИК KP.RU