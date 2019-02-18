В Челябинской области потеплеет до нуля
На этой неделе погода побалует южноуральцев теплом. Оттепель начнется уже с понедельника. По прогнозу Челябинского гидрометеоцентра, сегодня, 18 января, в некоторых районах области будет ноль градусов. В остальных — до -5, в низинах до -10. Местами пролетит небольшой снег.
Самый холодный день будет во вторник — термометры покажут -8. В остальные дни ожидается весенняя погода — от -5 до -1. Всю неделю будет идти снег. По ночам температура не опустится ниже 17 градусов.
В Челябинске сегодня будет облачно -1,-3, без существенных осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU