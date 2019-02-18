В Челябинской области водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-18T08:39:34+03:00

За последний год маршрутчик 19 раз привлекался за нарушения ПДД

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Сегодня утром, 18 января, в Магнитогорске под колеса маршрутки попал местный житель. ДТП произошло на перекрестке Завенягина-Карла Маркса в шесть утра. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Сбили человека насмерть. Пешеходный возле «Семейного парка». Движение было перекрыто с 6:30.

— Бариста из кофейни выбежал, вместе с водителем сразу оттащили мужчину с проезжей части. Бариста пытался оказать первую помощь до приезда скорой помощи.

— Мужчина лежал, а «Газель» сзади стояла. Такое ощущение что маршрутка задом сдавала и наехала.

Сейчас в происшествии разбираются госавтоинспекторы.

— По предварительным данным, водитель маршрутного такси наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в установленном для перехода месте по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия, — рассказали в местной ГИБДД.

Маршруткой управлял 59-летний водитель. За последний год он привлекался 19 раз за нарушения ПДД, в том числе за то, что не пропускал пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU