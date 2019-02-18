В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-18T09:34:11+03:00

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В Еманжелинке брат с сестрой погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла ночью 17 февраля.

Угоревших домочадцев обнаружили утром родственники, когда пришли в гости. Дети уже были мертвы, а их мать еще дышала. Ее на «скорой» увезли в городскую больницу. Как позже выяснилось, хозяйка топила на ночь печь и рано закрыла заслонку.

— Детям было 9 и 13 лет. Их 48-летнюю мать госпитализировали, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

Сейчас в ЧП разбираются следователи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». По предварительным данным, причиной смерти детей явилось отравление угарным газом из-за отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU