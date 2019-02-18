Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-18T10:26:58+03:00

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В Троицке на прошедших выходных погиб 15-летний подросток. В воскресенье, 17 февраля, парень вместе с отцом поехал на дачу, чтобы протопить ее. После отец уехал на работу, оставив сына следить за печкой.

Вернувшись с работы, троичанин обнаружил, что весь дом в дыму, а сын лежит мертвый —отравился угарным газом. Сейчас в трагедии разбираются следователи.

— Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в СУ СК России по Челябинской области.

В Следственном комитете отметили, что при осмотре тела эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU