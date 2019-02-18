2019-02-18T11:10:26+03:00
Общество

Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику

К юбилею полосатого зоозащитники объявили творческий конкурс
Валентина ВАГАНОВА
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Тигр Жорик. Фото: Карен Даллакян.Тигр Жорик. Фото: Карен Даллакян.
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Тигру Жорику, которого спасли в Челябинске, в этом году исполняется 10 лет. В честь этого фонд зоозащиты «Спаси меня» объявил всероссийский конкурс «Тигриная тропа». Главный приз — поездка к полосатому в гости в Хабаровск. А еще организаторы издадут сборник, куда войдут лучшие работы Об этом рассказал на своей странице спаситель тигра, челябинский ветеринар Карен Даллакян.

— На конкурс принимаются сочинения, рисунки, стихотворения, посвященные спасению амурского тигренка Жорика, — говорится в условиях.

Конкурсные работы ждут на электронную почту karenpers@mail.ru до 1 мая.

Шестимесячный умирающий Жорик попал к челябинскому «айболиту» из передвижного зверинца. Там его накормили курицей с костями. Острый осколок пропорол Жорику нежное небо и застрял в тканях, челюсть начала гнить. Краснокнижный хищник перенес 19 операций. Карен Даллакян ухаживал за ним, а после выкупил у хозяев зверинца за 150 тысяч. Эти деньги собирали по всей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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