Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-18T12:30:10+03:00

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26-летний житель Магнитогорска потерял свою банковскую карту. А вскоре получил сообщение, что с нее сняли 380 тысяч рублей. Мужчина обратился в отдел полиции.

Там он признался, что не смог запомнить пин-код и нацарапал его прямо на «пластике». Нашедший, не долго думая, воспользовался чужой глупостью и снял со счета все деньги.

Подозреваемого помогли вычислить камеры видеонаблюдения . Им оказался 43-летний безработный. На допросе он рассказал, что нашел банковскую карту, на которой был написан пин-код. Часть краденых денег задержанный уже успел потратить на себя. Оставшуюся у него изъяли полицейские.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU