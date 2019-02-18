2019-02-18T12:30:10+03:00
Происшествия

Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей

Вора помогли вычислить камеры видеонаблюдения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-летний житель Магнитогорска потерял свою банковскую карту. А вскоре получил сообщение, что с нее сняли 380 тысяч рублей. Мужчина обратился в отдел полиции.

Там он признался, что не смог запомнить пин-код и нацарапал его прямо на «пластике». Нашедший, не долго думая, воспользовался чужой глупостью и снял со счета все деньги.

Подозреваемого помогли вычислить камеры видеонаблюдения . Им оказался 43-летний безработный. На допросе он рассказал, что нашел банковскую карту, на которой был написан пин-код. Часть краденых денег задержанный уже успел потратить на себя. Оставшуюся у него изъяли полицейские.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи
В Челябинской области водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
В Челябинской области потеплеет до нуля
Суп из одной картофелины и костей: сотрудницы частного детсада в Челябинске рассказали, в каких условиях содержатся дети
Суровый лайфхак»: житель Челябинска выгуливает собаку через окно на первом этаже
В Челябинске ребенок, выйдя из маршрутки, чуть не оказался у нее под колесами
«Залетели под фуру»: три человека погибли на трассе М5 в Челябинской области
Продавцы бьют тревогу: в Челябинской области расплодились фальшивые купюры в 2000 рублей
«Нас заставляют это продавать»: в магазинах Челябинской области с полок не убирают просрочку
В Магнитогорске пенсионера выгнали из дома вместе с собакой и кошкой
Экскаватор загорелся в одном из дворов Челябинска
Жительница Челябинской области морит десятки кошек голодом и одевает их в детские платья
Легковушка протаранила два киоска в Миассе
Следственный комитет проверят детсад в Озерске, где заперли ребенка на улице
«Трактор» в гостях снова не смог переиграть «Северсталь»
В Челябинске маршрутка с пассажирами протаранила внедорожник
На Южном Урале воспитатель детсада оставила ребенка замерзать на уличной веранде
В Магнитогорске коммунальщики заставили пешеходов рисковать жизнью
В Челябинской области «легковушка» вылетела на остановку и разнесла ларек
МЧС рекомендует ввести особый противопожарный режим в одном из районов Южного Урала
Южноуральцы собирают деньги на похороны братьям-близнецам, погибшим в ДТП