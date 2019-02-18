Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-18T12:43:36+03:00

За шнур питания мужчина тащил по земле обогреватель. Фото: пользователь garrygarry

После нескольких невероятных гипотез о странном пешеходе, удалось найти рациональное объяснение

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Челябинец сфотографировал на улице неординарного прохожего: тот волочил за собой обогреватель. Снимок сделан в районе улиц Танкистов и Кулибина в Тракторозаводском районе Челябинска.

— Мужик шел передо мной. Обгоняя, распознал в «выгулеваемом» советский обогреватель, — написал автор фото.

Снимок породил целую кучу теорий насчет странного пешехода.

— Это часть курсов по психологии: как избавиться от чрезмерного влияния общественного мнения, — подмечает следующий.

— Это все весна-весна! — пишет другой комментатор, намекая на сезонное обострение.

— Он подавил восстание машин!

— Нет, он просто пытается растопить неочищенный тротуар.

Но правда, как всегда, оказалась прозаична:

— Там приемка металла недалеко. Очевидно, что туда направляется.

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ИСТОЧНИК KP.RU