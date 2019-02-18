2019-02-18T13:40:56+03:00
Общество

Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале

Жители Карталов гадают, кому и зачем понадобились ледяные символы года
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: газета "Карталинская новь"Фото: газета "Карталинская новь"
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Инцидент произошел в Карталах. Утром 18 февраля местные жители заметили, что из ледового городка на главной городской площади пропали две скульптуры сказочных поросят. Еще вчера здесь стояли три поросенка, а сегодня остался только один.

Горожане теперь гадают, кому и зачем понадобились ледяные символы года.

«Люди старались — строили городок. На это были выделены деньги. Городок радовал, как местных жителей, так и гостей города. А кто-то взял и в одночасье все разворотил», — пишет о происшествии газета «Карталинская новь».

В этом году в Карталах на оформление главной городской площади к новогодним праздникам из местного бюджета выделяли 1 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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