Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Инцидент произошел в Карталах. Утром 18 февраля местные жители заметили, что из ледового городка на главной городской площади пропали две скульптуры сказочных поросят. Еще вчера здесь стояли три поросенка, а сегодня остался только один.
Горожане теперь гадают, кому и зачем понадобились ледяные символы года.
«Люди старались — строили городок. На это были выделены деньги. Городок радовал, как местных жителей, так и гостей города. А кто-то взял и в одночасье все разворотил», — пишет о происшествии газета «Карталинская новь».
В этом году в Карталах на оформление главной городской площади к новогодним праздникам из местного бюджета выделяли 1 миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU