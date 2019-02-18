Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-18T13:40:56+03:00

Жители Карталов гадают, кому и зачем понадобились ледяные символы года

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Карталах. Утром 18 февраля местные жители заметили, что из ледового городка на главной городской площади пропали две скульптуры сказочных поросят. Еще вчера здесь стояли три поросенка, а сегодня остался только один.

Горожане теперь гадают, кому и зачем понадобились ледяные символы года.

«Люди старались — строили городок. На это были выделены деньги. Городок радовал, как местных жителей, так и гостей города. А кто-то взял и в одночасье все разворотил», — пишет о происшествии газета «Карталинская новь».

В этом году в Карталах на оформление главной городской площади к новогодним праздникам из местного бюджета выделяли 1 миллион рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU