Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Две девушки из Челябинска, опасаясь, что им не заплатят за работу в коммерческом детсаду на дому, сняли видеокомпромат на хозяйку.
На кадрах, выложенных в социальные сети, пустой холодильник, опасная мебель и шокирующие признания молодых работниц. После того, как проверку видео организовал Следственный комитет, хозяйка садика поспешила обвинить работниц во лжи.
Женщина заявляет, что родители малышей могут наблюдать за детьми в онлайн-режиме. А значит, если бы мамы заметили что-то неладное, это сразу бы стало достоянием гласности. Хозяйка садика полагает, что сотрудницы оклеветали ее из мести: она сделала замечание девушкам, а те решили ответить ей неблагодарным поступком. По словам бизнесменши, сначала девушки показали свой ролик одному из отцов, который работает полицейским. А когда тот не поверил, выложили видео в социальные сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU