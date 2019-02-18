Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-18T14:05:48+03:00

Ролик девушек стал откровением и для родителей. и для Следственного комитета. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Две девушки из Челябинска, опасаясь, что им не заплатят за работу в коммерческом детсаду на дому, сняли видеокомпромат на хозяйку.

На кадрах, выложенных в социальные сети, пустой холодильник, опасная мебель и шокирующие признания молодых работниц. После того, как проверку видео организовал Следственный комитет, хозяйка садика поспешила обвинить работниц во лжи.

Женщина заявляет, что родители малышей могут наблюдать за детьми в онлайн-режиме. А значит, если бы мамы заметили что-то неладное, это сразу бы стало достоянием гласности. Хозяйка садика полагает, что сотрудницы оклеветали ее из мести: она сделала замечание девушкам, а те решили ответить ей неблагодарным поступком. По словам бизнесменши, сначала девушки показали свой ролик одному из отцов, который работает полицейским. А когда тот не поверил, выложили видео в социальные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU