Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-18T14:12:30+03:00

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В Челябинске вынесли приговор адвокату за посредничество в получении взятки. Ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд не стал отправлять юриста за решетку.

История случилась год назад. Адвокат договорился со своим подследственным клиентом, крупным предпринимателем, что попытается подкупить следователя. Он передал силовику крупную сумму — 16700 долларов США. По прошлогоднему курсу это почти миллион рублей. А взамен следователь должен был вернуть клиенту адвоката изъятые при обысках деньги и вообще закрыть уголовное дело.

Но ничего не вышло. ФСБ задержала обоих — и коррупционера, и посредника.

Во время расследования адвокат давал все необходимые показания, и это повлияло на его приговор.

— Сегодня, 18 февраля, Тракторозаводский районный суд приговорил его к штрафу в 1,5 миллиона рублей, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU