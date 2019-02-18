Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Чудом выживший под завалами в Магнитогорске Ванюша Фокин вернулся в свой родной город из Москвы. В одной из лучших столичных клиник — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — ему спасли от ампутации ножку и саму жизнь. Но малыше еще нужна специализированная реабилитация, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
— Для ребенка составят индивидуальный план реабилитации. А проходить ее малыш будет в детской больнице Магнитогорска. Там для этого тесть все возможности, — замечают в минздраве.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский попросил своих подчиненных на аппаратном совещании в понедельник, 18 февраля, проследить за судьбой мальчика и обеспечить его семью всем необходимым для нормальной жизни.
Напомним, утром 31 декабря Ваня Фокин оказался погребенным под завалами дома в Магнитогорске, где рванул газ. Спасатели обнаружили мальчика через 35 часов после обрушения. Чтобы спасти ему жизнь и здоровье, ребенка в тот же день эвакуировали в Москву.
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ИСТОЧНИК KP.RU