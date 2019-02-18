2019-02-18T17:18:51+03:00
Происшествия

Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области

У них осталась 11-летняя дочь, в момент трагедии она была у бабушки
Валентина ВАГАНОВА
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Хозяин квартиры курил на кухне и не потушил сигарету. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Хозяин квартиры курил на кухне и не потушил сигарету. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
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В Магнитогорске сегодня ночью, 18 февраля, вспыхнула квартира в трехэтажном доме по проспекту Металлургов. Жильцы, проснувшиеся от запаха дыма, вызвали пожарных. К дому примчались три пожарных автомобиля.

В квартире на первом этаже, где жила семья с ребенком, полыхала кухня. Спасатели выломали дверь и стали искать домочадцев. У входа в кухню нашли хозяина квартиры, он был еще жив. Его жену отыскали в комнате. Почувствовав дым и услышав треск, она проснулась, но угорела так сильно, что даже не смогла отойти от кровати.

Спасатели вынесли супругов и передали медикам. Почти час врачи «скорой» пытались их спасти, но безуспешно. Дочки погорельцев дома не оказалось. Как позже выяснилось, она ночевала у бабушки.

— Пожарные также эвакуировали жителей соседних квартир при помощи специальных спасательных капюшонов. Было спасено три человека, включая одного ребенка, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенной сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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