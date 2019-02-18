В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-18T18:42:33+03:00

Они год игнорировали приставов, а узнав о запрете выезда, вернули деньги за два дня

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Челябинские братья-бизнесмены задолжали бюджету солидную сумму — 750 тысяч. Они индивидуальные предприниматели, ведут бизнес по строительству и обслуживанию дорог. В их собственности несколько десятков автомобилей и специализированной техники. Транспортный налог братья долгое время не платили, вот и скопили должок.

В декабре прошлого года приставы арестовали у них грузовой автомобиль, а также внесли постановления об ограничении регистрационных действий на остальную технику. Но это не заставило бизнесменов заплатить.

— Результат принес запрет выезда за рубеж для обоих бизнесменов, собравшихся на родину в Армению. За два дня они погасили все долги, а также исполнительский сбор в 52,5 тысячи рублей, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Расплатившись с долгами, братья спокойно улетели в Ереван и смогли повидать своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU