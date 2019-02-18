Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В городе металлургов по-прежнему появляются «анонимки» о минировании зданий. Сегодня, 18 января, очевидцы рассказали, что полицейские с собаками проверяли детскую больницу и ТЦ «Гостиный двор».
— Пришла в третью детскую больницу за выпиской, но нас не пустили. Говорят, что теракт, все двери закрыты, никого не пускают, не выпускают. Стоит полиция, — рассказала местная жительница в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
— Это правда. У меня подруга там работает, сказала, что к концу рабочей смены поступило сообщение о теракте. Все проверяют, — добавила в комментариях Лариса.
Магнитогорцы также сообщили, что полиция и скорая помощь стояли у дверей школы №61.
В областном полицейском главке объяснили, причиной для приезда силовиков стало сообщение о подозрительном предмете в больнице.
— Сотрудники полиции осмотрели здание, но ничего опасного не обнаружили, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Информацию о поиске «взрывчатки» в ТЦ и школе полицейские не подтвердили.
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ИСТОЧНИК KP.RU