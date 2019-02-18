2019-02-18T21:51:27+03:00
Спорт

Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом

Черно-белые выиграли 1:0 и закрепились в зоне плей-офф
Алексей МИКУШИН
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Любопытно, что в Челябинске «медведи» выиграли с таким же преимуществом (1:0). Сценарий повторился и в столице.

Счет сохранялся равным до середины третьего периода. Единственную шайбу в ворота столичных динамовцев забросил Антон Глинкин.

Кстати, букмекеры сомневались в победе «Трактора». Коэффициент на его победу был довольно высок — 4,3 против 1,67 у «Динамо».

Эта победа позволила челябинцам закрепиться в зоне плей-офф, оторвавшись от преследователя «Сибири» на четыре очка. В оставшихся двух матчах регулярного чемпионата КХЛ — один в гостях 20 февраля с нижегородским «Торпедо», второй — 22 февраля в Челябинске со СКА, «Трактору» достаточно набрать одно очко для попадания в розыгрыш Кубка Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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