2019-02-19T05:04:06+03:00
Общество

Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката

Он чуть не опоздал на рейс
Ирина КАРЕЛИНА
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Те самые плакаты. Фото: facebook.com/ilia.yukhimchukТе самые плакаты. Фото: facebook.com/ilia.yukhimchuk
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Предприниматель Илья Юхинчук на своей странице в Facebook рассказал, как его не хотели пускать в самолет из-за плакатов. Он возвращался из Москвы в Челябинск после выставки ПОРОДЭКСПО. Прошел регистрацию, досмотры и уже перед самой посадкой услышал, что ему нельзя в самолет. Причиной стал тубус с плакатами в руке бизнесмена. Тот оказался более 50 см в длину, из-за чего «Аэрофлот» не разрешил взять его в ручную кладь. Но и сдавать ношу в багаж уже было некогда — до вылета оставалось 15 минут.

Тогда Илья Юхинчук предложил оставить тубус сотруднику авиакомпании, а взять с собой только плакаты — по сути три листа свернутой в рулон бумаги. Но и так его не пустили. Только когда пассажир сложил плакаты в четыре раза, чтобы они подошли под формальные размеры, ему разрешили пройти в самолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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