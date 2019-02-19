В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы

СЕГОДНЯ 05:26 2019-02-19T08:07:44+03:00

Сериалы прямо за рулем! А как же смотреть на дорогу? Фото: vk.com/region_chelyaba

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Жалобы на водителей маршрутных такси, которые одновременно ведут машину, отсчитывают сдачу, курят и попивают чай вприкуску с шаурмой, — в прошлом. Научно-технический прогресс шагнул вперед, и теперь они развлекают себя за рулем просмотром фильмов и сериалов. В Челябинске часто можно увидеть, как в кабине маршрутки стоит планшет или смартфон на подставке. И используется он вовсе не как навигатор.

Подписчик группы «Регион-74 | Челябинск» в соцсетях выложил фотофакт с жалобой на маршрутку № 22. В комментариях челябинцы написали, что то же самое происходит на маршрутах № 75, 79, 86 и других. Причем, на замечания пассажиров водители не реагируют.

— Они не только сериалы за рулем смотрят, но и друг с другом по скайпу разговаривают, — отметил челябинец Никита Глазырин.

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ИСТОЧНИК KP.RU