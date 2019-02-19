2019-02-19T08:07:44+03:00
Общество

В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы

И общаются с коллегами по скайпу
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Сериалы прямо за рулем! А как же смотреть на дорогу? Фото: vk.com/region_chelyabaСериалы прямо за рулем! А как же смотреть на дорогу? Фото: vk.com/region_chelyaba
Изменить размер текста:

Жалобы на водителей маршрутных такси, которые одновременно ведут машину, отсчитывают сдачу, курят и попивают чай вприкуску с шаурмой, — в прошлом. Научно-технический прогресс шагнул вперед, и теперь они развлекают себя за рулем просмотром фильмов и сериалов. В Челябинске часто можно увидеть, как в кабине маршрутки стоит планшет или смартфон на подставке. И используется он вовсе не как навигатор.

Подписчик группы «Регион-74 | Челябинск» в соцсетях выложил фотофакт с жалобой на маршрутку № 22. В комментариях челябинцы написали, что то же самое происходит на маршрутах № 75, 79, 86 и других. Причем, на замечания пассажиров водители не реагируют.

— Они не только сериалы за рулем смотрят, но и друг с другом по скайпу разговаривают, — отметил челябинец Никита Глазырин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи