2019-02-19T05:50:35+03:00
Общество

Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом

В такое путешествие он отправился не по своей воле
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пенсионер добирается из Морсквы в Иркуткс автостопом. Фото: Расуль ХаерзамановПенсионер добирается из Морсквы в Иркуткс автостопом. Фото: Расуль Хаерзаманов
Изменить размер текста:

Интересного автостопщика подобрал житель Копейска на трассе в Челябинской области.

— Еду, смотрю человек машет фонариком. Остановился, посадил. Думал: железнодорожник, коллега. Оказалось, едет автостопом в Иркутск с Москвы. Без денег. Поехал в Москву на работу, в итоге кинули. Он постоянно звонит домой — в деревню под Иркутском. Но у родных тоже нет денег, чтобы ему помочь. Только кидают на телефон, чтобы был на связи. Люди добрые, давайте поможем ему, — написал Расуль Хаерзаманов в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Водитель покормил попутчика в придорожном кафе. Дал ему немного денег и жилет со светоотражающими полосками — так голосовать на трассе безопаснее.

Автостопщика зовут Александр Васильевич. Ему 60 лет. Он хотел поймать фуру хотя бы до Кургана. Но пользователи соцсети решили помочь и оперативно собрали ему денег, чтобы уехал на рейсовом автобусе. Расуль вернулся за пенсионером, отвез его на вокзал, разместил в гостинице и помог купить билет. Сегодня, благодаря неравнодушным людям, Александр Васильевич продолжит свой путь домой с комфортом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи