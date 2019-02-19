Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом

СЕГОДНЯ 05:50 2019-02-19T05:50:35+03:00

В такое путешествие он отправился не по своей воле

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Интересного автостопщика подобрал житель Копейска на трассе в Челябинской области.

— Еду, смотрю человек машет фонариком. Остановился, посадил. Думал: железнодорожник, коллега. Оказалось, едет автостопом в Иркутск с Москвы. Без денег. Поехал в Москву на работу, в итоге кинули. Он постоянно звонит домой — в деревню под Иркутском. Но у родных тоже нет денег, чтобы ему помочь. Только кидают на телефон, чтобы был на связи. Люди добрые, давайте поможем ему, — написал Расуль Хаерзаманов в группе «Подслушано Копейск» в ВК.

Водитель покормил попутчика в придорожном кафе. Дал ему немного денег и жилет со светоотражающими полосками — так голосовать на трассе безопаснее.

Автостопщика зовут Александр Васильевич. Ему 60 лет. Он хотел поймать фуру хотя бы до Кургана. Но пользователи соцсети решили помочь и оперативно собрали ему денег, чтобы уехал на рейсовом автобусе. Расуль вернулся за пенсионером, отвез его на вокзал, разместил в гостинице и помог купить билет. Сегодня, благодаря неравнодушным людям, Александр Васильевич продолжит свой путь домой с комфортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU