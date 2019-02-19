Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены

СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-19T05:58:41+03:00

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Руслана Аннаева и двух его детей искали почти 4 месяца. Семья переехала в Челябинск из республики Марий Эл, а в октябре прошлого года бесследно исчезла. Последний раз их видели на улице Труда. 33-летний мужчина с маленьким сыном и дочкой они приехали на такси к дому 183. С тех пор их местонахождение было неизвестно.

Первыми забили тревогу педагоги школы и детского сада, куда ходили дети. Семью объявили в розыск.

О том, что Аннаевы нашлись, на своей страничке в социальной сети сообщили участники поискового отряда «Легион-СПАС».

«Найдены. Живы», — написали радостную новость волонтеры.

Оказалось, что с отцом и детьми все в порядке. Они просто уехали из Челябинска.

— Мужчина сменил место жительства, не предупредив об этом родственников. Детский сад, который посещали его дети, о переезде не уведомил. В отношении детей противоправных действий не совершалось, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU