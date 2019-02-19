2019-02-19T07:03:32+03:00
Общество

В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика

Ребята надеются получить денежный приз в 100 тысяч рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: youtube.comФото: youtube.com
Изменить размер текста:

Своя достопримечательность появилась в поселка Мирный Красноармейского района. Снеговик высотой 7,7 метров вырос на глазах сельчан за считанные дни. Его построили местные парни — Кирилл Матвеев, Руслан и Артем Галимовы. Причем сделали они это своими руками без помощи техники и стремянок. Таковы условия всероссийского конкурса «100к за снеговика», в котором решили принять участие ребята. Главный приз — 100 тысяч рублей.

Весь процесс создания снежной фигуры студенты снимали на видео.

«Мы сразу же задались целью сделать самого высокого снеговика! На постройку ушло 6 дней и немереное количество снега», — пишут авторы скульптуры.

Ребята трудились каждый день по 10 часов. Скоро объявят результаты конкурса и они надеются на победу. А в поселок Мирный тем временем зачастили жители из соседних деревень. Люди спешат посмотреть на гигантского снеговика, пока он не растаял.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом
В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи