В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-19T07:03:32+03:00

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Своя достопримечательность появилась в поселка Мирный Красноармейского района. Снеговик высотой 7,7 метров вырос на глазах сельчан за считанные дни. Его построили местные парни — Кирилл Матвеев, Руслан и Артем Галимовы. Причем сделали они это своими руками без помощи техники и стремянок. Таковы условия всероссийского конкурса «100к за снеговика», в котором решили принять участие ребята. Главный приз — 100 тысяч рублей.

Весь процесс создания снежной фигуры студенты снимали на видео.

«Мы сразу же задались целью сделать самого высокого снеговика! На постройку ушло 6 дней и немереное количество снега», — пишут авторы скульптуры.

Ребята трудились каждый день по 10 часов. Скоро объявят результаты конкурса и они надеются на победу. А в поселок Мирный тем временем зачастили жители из соседних деревень. Люди спешат посмотреть на гигантского снеговика, пока он не растаял.

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ИСТОЧНИК KP.RU