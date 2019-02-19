В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных
Специалисты бьют тревогу. С начала года с на Южном Урале выявили 8 случаев бешенства. Это почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Последний случай зарегистрировали на прошлой неделе в деревне Ключевка Чебаркульского района. Там вирус бешенства подхватила собака.
— Учитывая опасную ситуацию, карантин по бешенству установлен в двух населенных пунктах Челябинской области — это село Синеглазово Копейского городского округа и деревня Ключевка Чебаркульского района, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Челябинской области.
Специалисты призывают южноуральцев избегать общения с безнадзорными собаками и кошками, сделать прививки своим домашним животным и никогда не пытаться лечить своих питомцев самостоятельно, если у них на фоне недомогания изменилось обычное поведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU