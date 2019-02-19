Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-19T09:13:05+03:00

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История приключилась в конце января. Подворье в селе Ваганово в 100 километрах от Челябинска охватило пламя. Оказалось, что виновником возгорания стал козел.

Хозяин вызвал пожарных и эвакуировал животных. Внутри сарая были корова, «поджигатель» — козел и его козочка. Как установили пожарные, страсть животных и стала причиной ЧП.

— Прыгая и резвясь возле нее, он задел рогами провисшие электропровода. Случилось замыкание и сарай загорелся, — передает историю газета «Октябрьская искра».

Животные уцелели. Только пришлось отмывать их от копоти. Хозяин поначалу серчал на козла, но потом одумался: сам виноват, что проводку не закрепил, вот скотина ее и зацепила. А ведь могло и убить током.

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ИСТОЧНИК KP.RU