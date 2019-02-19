Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Прокуратура проверила детский сад №58 в Озерске, где на днях произошло ЧП. Молодая воспитатель не пересчитала детей после прогулки и оставила одного малыша на летней веранде.
Сотрудники надзорного ведомства установили, что ребенок 50 минут находился один на холоде в запертой на ключ веранде. Его обнаружили случайные прохожие. Благодаря им, мальчика открыли и завели в группу.
— Выявленные нарушения говорят о ненадлежащей организации работы педагогов детского сада. Невнимательное отношение к детям могло стать причиной несчастного случая. В этой связи главе Озерска вынесено представление об устранении нарушений закона об образовании, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Также известно, что происшествием в детском саду Озерска заинтересовался следственный комитет. Следователи начали в учреждении доследственную проверку. .
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ИСТОЧНИК KP.RU