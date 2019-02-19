2019-02-19T09:41:27+03:00
Происшествия

Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры

Ребенок находился на холоде в запертой веранде 50 минут
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: vk.com "Подслушано в Озерске"Фото: vk.com "Подслушано в Озерске"
Изменить размер текста:

Прокуратура проверила детский сад №58 в Озерске, где на днях произошло ЧП. Молодая воспитатель не пересчитала детей после прогулки и оставила одного малыша на летней веранде.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что ребенок 50 минут находился один на холоде в запертой на ключ веранде. Его обнаружили случайные прохожие. Благодаря им, мальчика открыли и завели в группу.

— Выявленные нарушения говорят о ненадлежащей организации работы педагогов детского сада. Невнимательное отношение к детям могло стать причиной несчастного случая. В этой связи главе Озерска вынесено представление об устранении нарушений закона об образовании, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Также известно, что происшествием в детском саду Озерска заинтересовался следственный комитет. Следователи начали в учреждении доследственную проверку. .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных
В Челябинской области студенты слепили трехэтажного снеговика
Поиски семьи, без вести пропавшей в Челябинске, остановлены
Жители Челябинской области помогли пенсионеру, который едет в Иркутск автостопом
В Челябинске водители маршруток прямо за рулем смотрят сериалы
Бизнесмена из Челябинска не пускали в самолет из-за плаката
Нужная победа: «Трактор» в Москве переиграл «Динамо» с минимальным счетом
Магнитогорск снова всколыхнули сообщения об угрозе взрыва
В Челябинске братья-бизнесмены погасили долг в 750 тысяч, чтобы попасть на родину в Армению
Супруги погибли при пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области
В Челябинской области пропала 16-летняя девушка
Для Вани Фокина составят особый план реабилитации в Магнитогорске
Адвокат из Челябинска, пытавшийся подкупить следователя, избежал колонии
Хозяйка детского сада в Челябинске, где детей морят голодом, обвинила воспитателей во лжи
Неизвестные украли поросят из ледового городка на Южном Урале
Житель Челябинска выгуливает обогреватель на поводке
Магнитогорец нашел банковскую карту с нацарапанным пин-кодом и снял с неё 380 тысяч рублей
Ребята из Челябинской области могут поехать в гости к знаменитому тигру Жорику
Житель Челябинской области нашел мертвым 15-летнего сына, которого оставил одного на даче
Раритетные байки и велосипеды выставят в Челябинске
В Челябинской области двое детей погибли из-за того, что мать рано закрыла заслонку в печи