2019-02-19T10:57:45+03:00
Общество

Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске

После этого станет ясно, разрешат ли людям вернуться в квартиры.
Андрей АБРАМОВ
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31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома, Фото: МЧС РФ31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома, Фото: МЧС РФ
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Инженеры приступили к обследованию уцелевших квартир в подъездах дома Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. 31 декабря здесь обрушился седьмой подъезд. Официально причиной называют взрыв бытового газа на нижних этажах. Снос обрушившейся части дома завершается, а специалисты тем временем приступили к детальному обследованию уцелевшего жилья в соседних с рухнувшим пролетах.

— Собственникам жилья необходимо обеспечить доступ в квартиры сотрудникам «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Время проведения работ — с 09.00 до 17.00 в соответствии с графиком, — сообщается на сайте администрации Магнитогорска.

После обследования будет ясно, безопасен ли для проживания дом.

Из-за обрушения погибли 39 человек. Обрушившийся седьмой и смежный восьмой подъезд — снесли. Дом делят на две части. Всем, кто пожелает уехать — купят квартиры. Такое поручение дал президент. Впрочем немало тех, кто желает остаться. Если дом признают безопасным для проживания, то его и двор ждет серьезная реконструкция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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