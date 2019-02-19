Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Инженеры приступили к обследованию уцелевших квартир в подъездах дома Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. 31 декабря здесь обрушился седьмой подъезд. Официально причиной называют взрыв бытового газа на нижних этажах. Снос обрушившейся части дома завершается, а специалисты тем временем приступили к детальному обследованию уцелевшего жилья в соседних с рухнувшим пролетах.
— Собственникам жилья необходимо обеспечить доступ в квартиры сотрудникам «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Время проведения работ — с 09.00 до 17.00 в соответствии с графиком, — сообщается на сайте администрации Магнитогорска.
После обследования будет ясно, безопасен ли для проживания дом.
Из-за обрушения погибли 39 человек. Обрушившийся седьмой и смежный восьмой подъезд — снесли. Дом делят на две части. Всем, кто пожелает уехать — купят квартиры. Такое поручение дал президент. Впрочем немало тех, кто желает остаться. Если дом признают безопасным для проживания, то его и двор ждет серьезная реконструкция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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