Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-19T10:57:45+03:00

После этого станет ясно, разрешат ли людям вернуться в квартиры.

Изменить размер текста: A A

Инженеры приступили к обследованию уцелевших квартир в подъездах дома Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. 31 декабря здесь обрушился седьмой подъезд. Официально причиной называют взрыв бытового газа на нижних этажах. Снос обрушившейся части дома завершается, а специалисты тем временем приступили к детальному обследованию уцелевшего жилья в соседних с рухнувшим пролетах.

— Собственникам жилья необходимо обеспечить доступ в квартиры сотрудникам «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ». Время проведения работ — с 09.00 до 17.00 в соответствии с графиком, — сообщается на сайте администрации Магнитогорска.

После обследования будет ясно, безопасен ли для проживания дом.

Из-за обрушения погибли 39 человек. Обрушившийся седьмой и смежный восьмой подъезд — снесли. Дом делят на две части. Всем, кто пожелает уехать — купят квартиры. Такое поручение дал президент. Впрочем немало тех, кто желает остаться. Если дом признают безопасным для проживания, то его и двор ждет серьезная реконструкция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первые дни мучил вопрос: что это было? Потом подумала, когда узнаю — будет страшнее»: как живет Магнитогорск через две недели после взрыва

Восемь рассказов людей, соприкоснувшихся с трагедией (далее)

Трагедия в Магнитогорске: владелица загадочной квартиры дала подписку о неразглашении

Как мы искали данные однушки, в которой, возможно, был эпицентр взрыва (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/686015" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске разделят на два здания дом, где произошёл взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU