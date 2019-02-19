2019-02-19T16:29:04+03:00
Происшествия

На Южном Урале неизвестный взломал банкомат и похитил 3 млн рублей

Пачки денег грабитель рассовал по карманам и скрылся
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Златоусте разыскивают преступника, который ограбил банк на улице Строителей, 13.

Кража была совершена ночью 14 февраля.

— Неизвестный вошел в помещение круглосуточной зоны дополнительного офиса банка. Там он взломал банковский терминал. Похищенные пачки денег мужчина рассовал по карманам и скрылся. Ущерб составил свыше 3 млн рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража». Следователи просят граждан, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по телефону: 8 (35136) 53-291 или по телефону службы «02» либо в ближайший отдел полиции.

Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, штаны болоньевые черного цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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