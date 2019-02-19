2019-02-19T17:17:20+03:00
Происшествия

Строители обнаружили банку с ртутью при демонтаже здания в центре Челябинска

Разглядывая находку, они случайно пролили часть вещества
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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ЧП произошло утром 18 февраля в Центральном районе города. Строители разбирали стену заброшенного склада и нашли стеклянную банку без крышки. Внутри находилось 200 граммов серебристого вещества. Пытаясь получше рассмотреть находку, они случайно разлили примерно четвертую часть содержимого. В этот момент всем стало понятно, что в банке ртуть. Строители позвонили в службу спасения.

Ртуть относится к первому классу опасности. Она чрезвычайно вредна для человека.

На место происшествия незамедлительно прибыла полиция, спасатели и сотрудники МЧС.

— Опасный для жизни металл собрали вместе с грунтом. Банку с остатками ртути изъяли. Здание осмотрели. Больше ничего подозрительного не нашли. Замеры показали, что предельно допустимой концентрации вредных веществ не в воздухе выявлено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, — сообщает управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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