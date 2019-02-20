2019-02-20T04:42:05+03:00
Дом. Семья

Челябинский зоопарк объявил сбор кокосовой скорлупы и одеялок

Животные это очень любят
Ирина КАРЕЛИНА
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В одеялке так уютно. Фото: vk.com/chelzooparkВ одеялке так уютно. Фото: vk.com/chelzoopark
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Челябинский зоопарк в своей официальной группе в «ВК» попросил своих посетителей помочь собрать кое-что для питомцев.

Что нужно животным:

* Скорлупа от кокосов.

В ней можно жить, из нее можно есть, в нее можно спрятать всякие вкусности.

* Старые одеяла или пледы. Их обожают обезьяны.

— Потому что нет ничего прекраснее, чем выйти прохладным летним утром в уличный вольер, укутавшись в теплый плед и кушая яблочко, — поясняют сотрудники зоопарка.

* Корзины.

— Ленивцы заберутся в нее и будут согревать своим теплом, киперы (люди, ухаживающие за животными в зоопарке, - прим. автора) будут трепетно протирать ее тряпочкой, а сенегальские галаго не дадут ей заскучать — поверьте нам на слово, — написано в группе челябинского зоопарка в ВК.

Дары для животных можно сдать на кассе зоопарка. Там стоит специальный контейнер «Зверушкины игрушки». Если что-то нужно уточнить, звоните в зоопарк по тел.: (351)263-18-64 (доп. 333).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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