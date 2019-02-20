«На работу опаздываем, cкорую не дождаться»: в челябинском поселке регулярно перекрывают выезд в город
В редакцию газеты «Комсомольская Правда» — Челябинск» обратились с проблемой жители челябинского поселка Новосинеглазово.
— У нас регулярно перекрываю выезд в город на железнодорожном переезде. Иногда на много часов. Люди не могут уехать на работу, cкорая не проедет, — рассказала Анна Устинова.
В группе «Новосинеглазово» в соцсети ВК постоянно соседи предупреждают друг друга: «На переезде снова встал поезд».
— Задолбали уже! И так выезжаешь из поселка пораньше, чтоб успеть на работу, а тут этот поезд. Второй раз за неделю на работе писала объяснительную! — комментирует очередное такое сообщение Алена Гончарова.
Из-за этого образуются автомобильные пробки. Фото: vk.com/novosineglazovskiy
Кто-то остается ждать, кто-то едет вокруг. Получается длинная пробка.
Пешеходы тоже отправляются в обход. Целая колонна выстраивается — идут по следам друг друга, так как обходной путь не чищен от снега. Самое страшное — что некоторые, торопясь, лезут под вагонами и рискуют жизнями.
А вот так люди идут в обход. vk.com/novosineglazovskiy
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ИСТОЧНИК KP.RU