2019-02-20T04:43:36+03:00
Общество

В Челябинской области дети заказывают суши прямо в школу

Альтернативу столовской каше обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинской области дети заказывают суши прямо в школуВ Челябинской области дети заказывают суши прямо в школуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Челябинской области стали замечать, как службы доставки пиццы и суши периодически подъезжают к школам. Многих это сильно удивляет. Ведь еще пару лет назад никто из школьников и не думал об альтернативе столовской горошнице и пюрешке.

— Ceгoдня, приехав зa сыном в шкoлy, yвидeлa, кaк шкoльники вышли и забрали суши пo дocтaвкe. В шкoлe… суши... дeти! — написала в группе «ВКонтакте» жительница Миасса.

Однако большинство не видит в этом «ничего такого».

— Дети скинулись и решили поесть на большой перемене. Необычно — да, но ничего страшного в этом нет. Кому конфеты, а кому-то суши, — прокомментировала пост Наталья Денисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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