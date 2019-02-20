В Челябинске из салона связи воры вынесли смартфоны на миллион рублей
Разбойное нападение группа совершила 18 ноября. Ночью взломали помещение салона сотовой связи в Металлургическом районе Челябинска. Из отдела они ушли с добычей, которую оценивают в один миллион рублей — планшеты, телефон и прочий товар.
В магазине преступников встретил охранник, но секьюрити нейтрализовали газовым баллончиком. Через пару дней участников налета задержали. Сейчас расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.
— Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU