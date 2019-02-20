2019-02-20T04:58:19+03:00
Происшествия

В Челябинске из салона связи воры вынесли смартфоны на миллион рублей

Налетчики атаковали сторожа газовым баллончиком
Андрей АБРАМОВ
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Разбойное нападение группа совершила 18 ноября. Ночью взломали помещение салона сотовой связи в Металлургическом районе Челябинска. Из отдела они ушли с добычей, которую оценивают в один миллион рублей — планшеты, телефон и прочий товар.

В магазине преступников встретил охранник, но секьюрити нейтрализовали газовым баллончиком. Через пару дней участников налета задержали. Сейчас расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

— Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Обвиняемым грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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