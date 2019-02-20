2019-02-20T07:02:02+03:00
Происшествия

В центре Челябинска из-за плохих погодных условий насмерть сбили пешехода

Горожанин решил перебежать в неположенном месте
Андрей АБРАМОВ
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В районе Теплотеха сбили пешехода. Фото: ГИБДД ЧелябинскаВ районе Теплотеха сбили пешехода. Фото: ГИБДД Челябинска
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Авария случилась поздним вечером 19 февраля в Челябинске. Со стороны Теплотеха в сторону Свердловского проспекта двигалась «Тойота». Вдруг перед машиной появился силуэт. Водитель не успел затормозить и сбил человека.

«Зебр» и светофоров в том месте нет — пешеход решил перебежать дорогу. Известно, что был снегопад и это затрудняло видимость.

— От травм 30-летний челябинец скончался на месте, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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