В центре Челябинска из-за плохих погодных условий насмерть сбили пешехода
Горожанин решил перебежать в неположенном месте
В районе Теплотеха сбили пешехода. Фото: ГИБДД Челябинска
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Авария случилась поздним вечером 19 февраля в Челябинске. Со стороны Теплотеха в сторону Свердловского проспекта двигалась «Тойота». Вдруг перед машиной появился силуэт. Водитель не успел затормозить и сбил человека.
«Зебр» и светофоров в том месте нет — пешеход решил перебежать дорогу. Известно, что был снегопад и это затрудняло видимость.
— От травм 30-летний челябинец скончался на месте, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU