Взрослый мужчина избивал ребенка посреди улицы в Челябинске
Инцидент в Металлургическом районе Челябинска. Прохожие заметили как на улице Пети Калмыкова взрослый мужчина в черном напал на ребенка. Прохожая записала все на видео.
По сообщению в соцсетях, мужчина выглядел пьяным. Он толкнул ребенка в снег, пытался тащить его за одежду. Однако прохожие спугнули дебошира.
— Это был кошмар! Он хватал мальчика, порядком повалял в снегу, хватал за шею, пытался унести. Ребенок звал на помощь. Полиция приехала оперативно, в течение 2-3 минут. Нападающего скрутили и увезли, — написала челябинка.
В УМВД Челябинска корреспонденту «КП-Челябинск» сообщили, что такого вызова к ним не поступало.
— Сейчас проверяем информацию, — пояснили в отделе по связям со СМИ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Нападение на ребенка в Металлургическом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU