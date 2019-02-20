2019-02-20T08:02:22+03:00
Происшествия

Взрослый мужчина избивал ребенка посреди улицы в Челябинске

Буяна забрала полиция
Андрей АБРАМОВ
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Мужчина напал на ребенка в Челябинске.Мужчина напал на ребенка в Челябинске.Фото: кадр с видео
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Инцидент в Металлургическом районе Челябинска. Прохожие заметили как на улице Пети Калмыкова взрослый мужчина в черном напал на ребенка. Прохожая записала все на видео.

По сообщению в соцсетях, мужчина выглядел пьяным. Он толкнул ребенка в снег, пытался тащить его за одежду. Однако прохожие спугнули дебошира.

— Это был кошмар! Он хватал мальчика, порядком повалял в снегу, хватал за шею, пытался унести. Ребенок звал на помощь. Полиция приехала оперативно, в течение 2-3 минут. Нападающего скрутили и увезли, — написала челябинка.

В УМВД Челябинска корреспонденту «КП-Челябинск» сообщили, что такого вызова к ним не поступало.

— Сейчас проверяем информацию, — пояснили в отделе по связям со СМИ.

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Нападение на ребенка в Металлургическом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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