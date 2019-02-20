2019-02-20T07:32:30+03:00
Общество

Сезон простуд и гриппа в Челябинской области пошел на спад

Однако два десятка школ и садиков еще закрыты на карантин
Андрей АБРАМОВ
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Грипп и ОРВИ в Челябинской области пошли на спад. Фото: Евгения ГУСЕВАГрипп и ОРВИ в Челябинской области пошли на спад. Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. Сейчас показатель составил 111,8 больных на 10 тысяч населения. По состоянию на 18 февраля приостановлен учебный процесс в 23 школах и садиках.

— Снижение отмечено по всем возрастным группам, максимальное среди детей 7-14 лет — на 18%. Сохраняется превышение эпидемических порогов на 15%. Рост заболеваемости отмечен в шести муниципалитетах области, превышение порогов сохраняется в 31 муниципальном образовании, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Челябинске зарегистрировано более 15 тысяч случаев на прошлой неделе. Показатель составил 95,7 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 4,3%. Снижение заболеваемости отмечено по всем возрастным группам. Эпидемические пороги превышены на 5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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