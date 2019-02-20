У жительницы Челябинской области забрали материнский капитал из-за подозрений в его «обналичке»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-02-20T08:20:05+03:00

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В Аргаяше Челябинской области прокуратура решила проверить, как получатели маткапитала тратят субсидию. Выяснилось, что одна местная жительница получила льготу три года назад и купила на нее двухкомнатную квартиру, а потом продала ее. Получается, нарушила закон: ведь маткапитал должен улучшать жилищные условия детей. В этой семей их двое.

По правилам, у детей также должна быть доля в приобретенной квартире. Это своего рода страховка от обналичивания средств.

— Ее действия повлекли незаконное обогащение за счет бюджета и свидетельствуют о злоупотреблении. Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с ответчицы денежных материнского капитала в размере 419 779 рублей 15 копеек, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд посчитал, что прокуратура права и маткапитал постановил вернуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU