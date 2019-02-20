Серийному автовору, который угонял иномарки в Челябинске и Тюмени, дали условный срок

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-20T08:26:10+03:00

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В Курчатовском райсуде Челябинска выносили приговор местному жителю. Он похищал иномарки у себя на родине, а также ездил за добычей в Тюмень. Менее чем за год ему удалось похитить семь машин, общая цена которых превышает пять миллионов рублей.

Злоумышленник на неохраняемых стоянках подыскивал автомашины «Митсубиси Аутлендер» и «Митсубиси Лансер». С помощью электронного устройства считывал коды сигнализации. Очевидно, его нелегальный гаджет был настроен на эти модели.

— Чтобы продать машины, перебил идентификационные номера кузова и двигателя. Но найти покупателя не успел — его задержали. Вину обвиняемый признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Судом ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU