Селянина из Челябинской области будут судить за контрафактный Adidas

СЕГОДНЯ 08:31 2019-02-20T08:31:25+03:00

На время следствия у него арестовали автомобиль

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Житель села Октябрьское Челябинской области держал небольшой магазин, в котором торговал одеждой и обувью. Среди вещей были товары фирмы Adidas. Однако разрешение на торговлю брендов от официального представителя компании в России коммерсант не получал.

Продукцию отправили на экспертизу. Анализ показал, что это подделка. Сейчас весь товар изъят. Ущерб компании оценили в 430 000 рублей.

— Уголовное дело направлено в Октябрьский рай суд для рассмотрения. Наложен арест на автомобиль обвиняемого стоимостью 750 000 рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, грозит до двух лет колонии. Но бизнесмену вероятно выпишут штраф, который также предусмотрен статьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU