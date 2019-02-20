Челябинцев приглашают на знаменитый балет «Анюта»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-20T08:40:40+03:00

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В начале марта на сцене челябинского театра оперы и балета — знаменитая постановка «Анюта». Легендарное творение хореографа Владимира Васильева на музыку великого композитора Валерия Гаврилина. В 1987 году наш театр стал вторым после Большого, где был поставлен спектакль. В 2014 году постановку возобновили. Заглавную партию исполнит лауреат международных конкурсов Екатерина Хомкина-Сафронова.

— Для меня это очень драматичная роль. Выступая в партии Анюты, каждый раз переживаю судьбу героини по-новому и пересматриваю свое отношение ко многим вещам в жизни. В этом спектакле все едино: музыка, хореография, костюмы, декорации. Этот балет всегда смотрится на одном дыхании и все понятно без слов, — говорит исполнительница партии Анюты.

О ЧЕМ БАЛЕТ

В основе постановки рассказ Антона Чехова «Анна на шее». После смерти жены учитель провинциального городка Петр Леонтьевич остается с тремя детьми: взрослой дочерью Анной и младшими сыновьями. Тоскуя по безвременно ушедшей жене, Петр Леонтьевич все чаще прикладывается к графинчику с водкой.

Пожилой чиновник Модест Алексеевич сватается к Анне. Она соглашается на брак с ним, надеясь тем самым вырваться из серой, однообразной, полуголодной жизни и спасти от нищеты свою семью.

3 марта, воскресенье

Тел.: (351) 263-87-63, 263-99-82

Начало в 18.00

Билет: 200 — 1 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU