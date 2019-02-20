Сын Никаса Сафронова даст бесплатный концерт в Магнитогорске в память о погибших при взрыве

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-20T09:29:49+03:00

Фото: с личной страницы Луки Сафронова-Затравкина в Facebook

В программе - лучшие произведения Бетховена, Шопена и Рахманинова

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Известный пианист Лука Сафронов-Затравкин выступит 21 февраля в Центре музыкального образования «Камертон». Концерт классической фортепианной музыки будет посвящен памяти магнитогорцев, трагически погибших при обрушении дома №164 по проспекту Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Челябинской области.

В программе — лучшие произведения Бетховина, Шопена и Рахманинова.

Лука Сафронов-Затравкин — сын известного художника Никаса Сафронова — лауреат 16 международных фортепианных конкурсов, выпускник Парижской консерватории, почетный профессор Швейцарской академии музыки. За свою концертную деятельность провел более 1000 концертов по всему миру.

В прошлом году пианист приезжал в Кемерово с бесплатным концертом в память о погибших в «Зимней вишне».

Благотворительный концерт в Магнитогорске состоится 21 февраля в ЦДМО «Камертон» в 18:30. Адрес: улица Труда, 14/1, остановка «Школа им. И. Ромазана». Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU