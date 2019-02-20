Директор школы в Курганской области раскрыла рецепт супа из мяса со «щупальцами»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-20T11:22:28+03:00

А вы бы стали такое кушать? Фото: социальные сети.

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Ученики средней школы города Юргамыш в Курганской области выложили в социальные сети фотографию супа, который им предложили съесть на обед. Вместо мяса в тарелке оказалась непонятная субстанция, похожая на ежа: на куске толстой коже — отростки-щупальца. Словом, выглядит все отвратительно.

Пользователи соцсетей тут же принялись обсуждать природу странного ингредиента. Одни считают, что это щеки буренок. Другие думают, что телячий язык. Третьи пишут, что это часть желудка коровы…

После того, как снимок разошелся по СМИ, прояснить ситуацию решила директор Юргамышской средней школы Светлана Попова.

— Суп сварили из говяжей тушенки высшего сорта, которая изготовлена по ГОСТу 31 октября 2018 года. Срок годности истекает спустя три года. Блюдо готовили по технологии. Тушенку предварительно выложили в специальную тару, но никаких подозрительных элементов не обнаружили, — пояснила Светлана Попова.

Получается, дети просто забыли, как выглядит мясо высшего сорта?

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ИСТОЧНИК KP.RU