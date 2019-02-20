2019-02-20T11:28:34+03:00
Происшествия

Следователи обнародовали фото педофила, пристававшего к детям в Челябинске

Он снял штаны перед прохожими школьниками на улице
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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По версии следствия, именно этот человек приставал к детям на улице Российской. Фото: СК.По версии следствия, именно этот человек приставал к детям на улице Российской. Фото: СК.
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Силовики ищут жителя Челябинска, подозреваемого в педофилии. Его фото официально распространяет Следственный комитет. По версии следствия, именно этот человек приставал к детям на ул. Российской в Калининском районе.

История случилась в конце ноября прошлого года. Во дворе дома №10б по ул. Российской подозреваемый снял штаны перед прохожими младшеклассниками. Школьники убежали, а потом дома рассказали обо всем родителям. А те обратились в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Идет розыск подозреваемого, — рассказал официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

ВАЖНО

Если вы узнали этого человека на фото или располагаете какой-либо информацией об этом преступлении, обратитесь в Следственный отдел по телефонам (351) 790-34-77 и 790-34-23. Либо в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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