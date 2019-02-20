2019-02-20T11:48:48+03:00
Звезды

Юным челябинцам поведают волшебную историю «Старик Хоттабыч» под звуки оркестра

Знаменитый актер театра и кино докажет, что сказка, написанная 80 лет назад, не устарела
Любовь СЛАВИНА
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Павел Любимцев "оживит" сказочных героев на сцене зала Прокофьева. Фото предоставлено Челябинской филармонией.Павел Любимцев "оживит" сказочных героев на сцене зала Прокофьева. Фото предоставлено Челябинской филармонией.
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Оказывается, нынешним детям, с младенчества познающим «волшебные» штучки с помощью гаджетов, по-прежнему интересны ковер-самолет, другие чудеса и невероятные приключения Вольки Костылькова и джинна из бутылки Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба. В пересказе заслуженного артиста РФ Павла Любимцева они настолько увлекательны, что воображение уносит юных зрителей туда, где оказываются герои знаменитой сказки.

— Захватывающие похождения описаны с невероятным талантом, обаянием и юмором. Я выступаю в Москве, поездил по регионам России и убедился: волшебная вязь сказки, созданной писателем Лазарем Лагиным в 1938 году, не устарела. Поэтому моя программа не выглядит старомодной, — рассказал актер в интервью Челябинской филармонии.

Кстати, за свой чтецкий талант он награжден престижными премиями. Зрителям известен также как автор и ведущий программ федеральных телеканалов «Путешествие натуралиста» и «Городское путешествие».

Литературно-музыкальная композиция «Старик Хоттабыч» пройдет в сопровождении филармонического оркестра под управлением Адика Абдурахманова. Эпизоды из книги станут более «зримыми» под «Футбольный марш» Матвея Блантера, восточные мелодии Ипполитова-Иванова, «Половецкие пляски» Бородина и другие популярные произведения.

Концерт состоится в субботу, 23 февраля, в концертном зале им. С. Прокофьева. Начало в 15.00. Тел. кассы: 264-76-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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