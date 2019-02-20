В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина
Фасад дома на Шоссе металлургов, 70 в Металлургическом районе красиво украшен лепниной. Но дому уже почти 70 лет и вся эта отделка в аварийном состоянии. На днях с карниза отвалилась лепнина и рухнула прямо на тротуар. Чудом никто не пострадал.
— С дома вместе с сосульками лепнина падает на головы прохожих, — написал местный житель в соцсетях и прикрепил фото отвалившегося украшения.
Еще одна отвалившаяся часть лепнины. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».
Жильцы соседнего дома написали, что столкнулись с такой же проблемой.
— Шоссе Металлургов, 30, такой же дом, и такая же песня, — поделилась Светлана.
Челябинцы сошлись на мнении, что коммунальщики примут меры только тогда, когда кто-нибудь из жильцов пострадает.
Разрушающийся карниз. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU