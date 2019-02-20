2019-02-20T14:25:27+03:00
Общество

В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина

Жители боятся, что она может кого-нибудь травмировать
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Вот такой кусок рухнул на тротуар. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».Вот такой кусок рухнул на тротуар. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».
Изменить размер текста:

Фасад дома на Шоссе металлургов, 70 в Металлургическом районе красиво украшен лепниной. Но дому уже почти 70 лет и вся эта отделка в аварийном состоянии. На днях с карниза отвалилась лепнина и рухнула прямо на тротуар. Чудом никто не пострадал.

— С дома вместе с сосульками лепнина падает на головы прохожих, — написал местный житель в соцсетях и прикрепил фото отвалившегося украшения.

Еще одна отвалившаяся часть лепнины. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Еще одна отвалившаяся часть лепнины. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Жильцы соседнего дома написали, что столкнулись с такой же проблемой.

— Шоссе Металлургов, 30, такой же дом, и такая же песня, — поделилась Светлана.

Челябинцы сошлись на мнении, что коммунальщики примут меры только тогда, когда кто-нибудь из жильцов пострадает.

Разрушающийся карниз. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Разрушающийся карниз. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетным семьям в Челябинской области бесплатно поставят пожарные сигнализации
После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий
Новый национальный парк появится в Челябинской области
Средняя зарплата учителей в Челябинской области подбирается к 32 тысячам рублей
Цены на бензин в Челябинске не растут уже месяц
Tele2 настроила родительский контроль
Юным челябинцам поведают волшебную историю «Старик Хоттабыч» под звуки оркестра
Следователи обнародовали фото педофила, пристававшего к детям в Челябинске
Директор школы в Курганской области раскрыла рецепт супа из мяса со «щупальцами»
Сын Никаса Сафронова даст бесплатный концерт в Магнитогорске в память о погибших при взрыве
Челябинцев приглашают на знаменитый балет «Анюта»
Селянина из Челябинской области будут судить за контрафактный Adidas
Серийному автовору, который угонял иномарки в Челябинске и Тюмени, дали условный срок
У жительницы Челябинской области забрали материнский капитал из-за подозрений в его «обналичке»
Сезон простуд и гриппа в Челябинской области пошел на спад
Взрослый мужчина избивал ребенка посреди улицы в Челябинске
В центре Челябинска из-за плохих погодных условий насмерть сбили пешехода
В Челябинске из салона связи воры вынесли смартфоны на миллион рублей
В Челябинской области дети заказывают суши прямо в школу
«На работу опаздываем, cкорую не дождаться»: в челябинском поселке регулярно перекрывают выезд в город
Челябинский зоопарк объявил сбор кокосовой скорлупы и одеялок
В Зауралье школьники во время обеда обнаружили в супе нечто, похожее на вареного ежика
Строители обнаружили банку с ртутью при демонтаже здания в центре Челябинска
На Южном Урале неизвестный взломал банкомат и похитил 3 млн рублей
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных