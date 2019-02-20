В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-20T14:25:27+03:00

Вот такой кусок рухнул на тротуар. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Жители боятся, что она может кого-нибудь травмировать

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Фасад дома на Шоссе металлургов, 70 в Металлургическом районе красиво украшен лепниной. Но дому уже почти 70 лет и вся эта отделка в аварийном состоянии. На днях с карниза отвалилась лепнина и рухнула прямо на тротуар. Чудом никто не пострадал.

— С дома вместе с сосульками лепнина падает на головы прохожих, — написал местный житель в соцсетях и прикрепил фото отвалившегося украшения.

Еще одна отвалившаяся часть лепнины. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

Жильцы соседнего дома написали, что столкнулись с такой же проблемой.

— Шоссе Металлургов, 30, такой же дом, и такая же песня, — поделилась Светлана.

Челябинцы сошлись на мнении, что коммунальщики примут меры только тогда, когда кто-нибудь из жильцов пострадает.

Разрушающийся карниз. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».

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ИСТОЧНИК KP.RU