Средняя зарплата учителей в Челябинской области подбирается к 32 тысячам рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-20T14:51:40+03:00

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Росстат назвал регионы, где учителя получают самые низкие и самые высокие зарплаты. Рейтинг составлен по данным 2018 года. Челябинская область не относится ни к тем, ни к другим, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Статистика говорит, что больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (93 тысячи рублей в месяц), меньше всего — в Дагестане (порядка 21 тысячи рублей в месяц).

Средняя зарплата учителя на Южном Урале составляет 31 тысячу 908 рублей. Это немного меньше, чем в Свердловской области (около 34 тысяч рублей), и гораздо больше, чем в Курганской (около 25 тысяч рублей). Однако это не означает, что каждый учитель получает сегодня такую сумму. На сайте городской службы занятости населения можно найти вакансии педагога с окладом от 15 до 30 тысяч рублей. В школах города не хватает преподавателей разных предметов: от русского языка и литературы до информатики и английского языка.

По данным Росстатата, в 2018 году средняя зарплата педагогического работника в общеобразовательных организациях России составила 38 419 руб., что на 10% больше, чем в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU