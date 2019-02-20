2019-02-20T14:51:40+03:00
Общество

Средняя зарплата учителей в Челябинской области подбирается к 32 тысячам рублей

Такие данные озвучил Росстат
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Реальная зарплата иногда ниже той, которую показывает статистика.Реальная зарплата иногда ниже той, которую показывает статистика.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Росстат назвал регионы, где учителя получают самые низкие и самые высокие зарплаты. Рейтинг составлен по данным 2018 года. Челябинская область не относится ни к тем, ни к другим, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Статистика говорит, что больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (93 тысячи рублей в месяц), меньше всего — в Дагестане (порядка 21 тысячи рублей в месяц).

Средняя зарплата учителя на Южном Урале составляет 31 тысячу 908 рублей. Это немного меньше, чем в Свердловской области (около 34 тысяч рублей), и гораздо больше, чем в Курганской (около 25 тысяч рублей). Однако это не означает, что каждый учитель получает сегодня такую сумму. На сайте городской службы занятости населения можно найти вакансии педагога с окладом от 15 до 30 тысяч рублей. В школах города не хватает преподавателей разных предметов: от русского языка и литературы до информатики и английского языка.

По данным Росстатата, в 2018 году средняя зарплата педагогического работника в общеобразовательных организациях России составила 38 419 руб., что на 10% больше, чем в 2017 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Многодетным семьям в Челябинской области бесплатно поставят пожарные сигнализации
После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий
Новый национальный парк появится в Челябинской области
В Челябинске с жилого дома вместе с сосульками падает лепнина
Цены на бензин в Челябинске не растут уже месяц
Tele2 настроила родительский контроль
Юным челябинцам поведают волшебную историю «Старик Хоттабыч» под звуки оркестра
Следователи обнародовали фото педофила, пристававшего к детям в Челябинске
Директор школы в Курганской области раскрыла рецепт супа из мяса со «щупальцами»
Сын Никаса Сафронова даст бесплатный концерт в Магнитогорске в память о погибших при взрыве
Челябинцев приглашают на знаменитый балет «Анюта»
Селянина из Челябинской области будут судить за контрафактный Adidas
Серийному автовору, который угонял иномарки в Челябинске и Тюмени, дали условный срок
У жительницы Челябинской области забрали материнский капитал из-за подозрений в его «обналичке»
Сезон простуд и гриппа в Челябинской области пошел на спад
Взрослый мужчина избивал ребенка посреди улицы в Челябинске
В центре Челябинска из-за плохих погодных условий насмерть сбили пешехода
В Челябинске из салона связи воры вынесли смартфоны на миллион рублей
В Челябинской области дети заказывают суши прямо в школу
«На работу опаздываем, cкорую не дождаться»: в челябинском поселке регулярно перекрывают выезд в город
Челябинский зоопарк объявил сбор кокосовой скорлупы и одеялок
В Зауралье школьники во время обеда обнаружили в супе нечто, похожее на вареного ежика
Строители обнаружили банку с ртутью при демонтаже здания в центре Челябинска
На Южном Урале неизвестный взломал банкомат и похитил 3 млн рублей
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных