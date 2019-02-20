Новый национальный парк появится в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-20T15:15:21+03:00

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Владимир Путин 20 февраля, выступая перед федеральным собранием, упомянул про открытие нового национального парка в Челябинской области. Называться он будет Зигальга, а расположен будет в Катав-Ивановском районе.

В отличие от заповедников, где деятельность человека полностью запрещена, на территорию парков допускают туристов и разрешают хозяйственную деятельность. Но не бурную, а, например, базы отдыха, хозяйства по разведению животных. На Южном Урале давно работают нацпарки Зюраткуль и Таганай.

Новый нацпарк Зигальга призван сохранить реликтовые ландшафты, которые остались после ледникового периода.

— Надо сохранить природный потенциал России, в этом году появятся новые охраняемые природные территории в Дагестане, Коми, Якутии, Алтайском крае и Челябинской области. Но нужно провести ревизию заповедников, все территории поставить на кадастровый учет, без изъятия территорий, вырубок леса и капитального строительства. При этом нужно соблюдать интересы людей, которые там живут. Надо решать вопрос в комплексе, — сказал президент.

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ИСТОЧНИК KP.RU