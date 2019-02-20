После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий
Президента России Владимир Путин во время послания федеральному собранию 20 февраля рассказал: в весеннюю сессию в Госдуме будет принят закон о квотировании выбросов. Это положение челябинские чиновники лоббировали последние три года. Проект разработали на Южном Урале и долго согласовывали в федеральных ведомствах.
— Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС, — сказал губернатор Дубровский.
Законопроект позволит регионам вводить свои нормы выбросов для отдельных городов. Сейчас мониторинг воздуха показывает только общее количество вредных вещества в атмосфере. Нововведение призвано оказать влияние на промышленников.
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ИСТОЧНИК KP.RU