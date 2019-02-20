После послания президента в Челябинской области начнут по-новому считать выбросы предприятий

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-20T15:32:00+03:00

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Президента России Владимир Путин во время послания федеральному собранию 20 февраля рассказал: в весеннюю сессию в Госдуме будет принят закон о квотировании выбросов. Это положение челябинские чиновники лоббировали последние три года. Проект разработали на Южном Урале и долго согласовывали в федеральных ведомствах.

— Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС, — сказал губернатор Дубровский.

Законопроект позволит регионам вводить свои нормы выбросов для отдельных городов. Сейчас мониторинг воздуха показывает только общее количество вредных вещества в атмосфере. Нововведение призвано оказать влияние на промышленников.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/693014" frameborder="0"></iframe> Путин - о проблемах с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU