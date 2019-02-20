Многодетным семьям в Челябинской области бесплатно поставят пожарные сигнализации

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-20T15:43:40+03:00

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В домах малообеспеченных многодетных семей и семей из группы поставят пожарные сигнализации. На это компаниям, которые занимаются установкой устройств, выделят субсидию. Из областной казны в этом году на эти цели направят два миллиона рублей. Планируется оснастить извещателями 1500 семей.

С начала 2019 года произошло пять случаев, когда сработали пожарные извещатели, и это спасло жизни девятерых человек, в том числе детей. Устройство не только будит хозяев, но и передает сообщение на пульт пожарной охраны.

— Установка сигнализаций показала свою эффективность: в домах, где они установлены, не было гибели людей, не было и травм — вовремя сработанная сигнализация спасает целые семьи. Поэтому эту работу надо продолжать., — отметил ранее Борис Дубровский.

Пожарные извещатели в приоритетном порядке устанавливаются в домах многодетных семей, стоящих на профилактическом учете в органах социальной защиты населения. Официально, в регионе 4150 малоимущих семей и семей, ведущих асоциальный образ жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU