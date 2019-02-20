«Трактор» точно будет играть в плей-офф КХЛ

СЕГОДНЯ 19:04 2019-02-20T19:04:30+03:00

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Вечером 20 февраля стало известно, что ХК «Трактор» из Челябинска будет точно играть в плей-офф. Последние игры команда впритык набирала очков, чтобы попасть в следующий этап лиги. Однако сегодня им «помог» ближайший преследователь — ХК «Сибирь». Клуб проиграл «Автомобилисту».

20 февраля челябинская команда встречается с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Это последняя игра выездной серии в этом сезоне. Начало в 21.00 по Челябинску.

— Сейчас в активе «черно-белых» 58 баллов. В случае сегодняшней победы в основное время над «Торпедо» челябинцы имеют шанс стать седьмыми на Востоке. Для этого в последнем туре будет нужна победа над СКА, а также чтобы «Торпедо» не набрало очки во встрече с московским «Динамо», — сообщает сайт команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU