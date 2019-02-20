Жительницу Челябинска довела до истерики мышь, выпрыгнувшая из унитаза

СЕГОДНЯ 19:09 2019-02-20T19:10:36+03:00

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В домах микрорайона «Тополиная Аллея» завелись очень наглые мыши. Одна из местных жительниц обнаружила грызуна в туалете. Он с любопытством обнюхивал освежители воздуха. По словам девушки, мышь вылезла из унитаза.

— К слову о работе нашей управляющей компании и наших мусоропроводах «прекрасных и удобных». Вот куда мне бежать и что делать? Куда жаловаться? В УК позвонила, сказали: обработка была на прошлой неделе, обрабатывали мусоропровод и подвал. Но у меня восьмой этаж! Мышь вылезла из унитаза. Ул. Академика Сахарова, 2. У меня второй день истерика, я дома даже ночевать не смогла! Собака тоже в шоке, боится больше меня, — пожаловалась Елена Павлушина в группе жителей «Тополинки» в ВК.

Соседи пишут, что в микрорайоне действительно полно мышей. Многие подумывают завести кошку. А автор поста серьезно вооружилась, чтобы вторжение не повторилось:

— Я налила очень много хлорки, закрыла крышку унитаза и придавила ее тяжелыми предметами, поставила рядом ловушку на всякий случай, купила ультразвуковой отпугиватель...

Любопытная мышь. Фото: Елена Павлушина

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ИСТОЧНИК KP.RU